Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Dezember 2012 eine Verkehrszunahme von 22,8 Prozentpunkten auf 1,095 Milliarden Passagiermeilen.

Gegenüber dem Dezember 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 27,3 Prozentpunkte auf 1,371 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Dezember von 82,8 auf 79,9 Prozent. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 812.395 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von 9,7 Prozentpunkten. Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 9,484 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Jahr 2011 entspricht dies einer Zunahme von 9,4 Prozentpunkten.