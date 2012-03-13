Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Februar 2012 eine Verkehrszunahme von 10,3 Prozentpunkten auf 814.343 Millionen Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Februar 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 13,1 Prozentpunkte auf 982.571 Millionen Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Februar von 85 auf 82,9 Prozent. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 702.890 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,6 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 38 Flugzeugen.