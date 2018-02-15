Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Januar 2018 flogen mit der Fluggesellschaft aus Hawaii 972.672 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.

Hawaiian verzeichnete im Januar bei der Nachfrage eine Zunahme von 2,6 Prozent auf 1,368 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 2,3 Prozent auf 1,626 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Januar um 0,2 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent.

Im letzten Berichtsjahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 11,505 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 4,1 Prozent.