Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Dezember 2017 flogen mit Hawaiian Airlines 1,001 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 3,5 Prozent auf 1,645 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 1,388 Milliarden Sitzplatzmeilen. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 11,505 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 4,1 Prozent.