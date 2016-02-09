Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Januar 2016 flogen mit der Fluggesellschaft aus Hawaii 884.990 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.

Hawaiian verzeichnete im Januar bei der Nachfrage eine Zunahme von 5,2 Prozent auf 1,218 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 1,5 Prozent auf 1,502 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Januar um 2,9 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 10,673 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 4,7 Prozent.