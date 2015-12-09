Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte verglichen mit dem Vorjahresnovember erneut zulegen, die erfolgsverwöhnte Airline aus Hawaii konnte gut drei Prozent mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.

Im November 2015 flogen mit Hawaiian Airlines 845.276 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,4 Prozent. Gegenüber dem November 2014 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 1,9 Prozent auf 1,415 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,8 Prozent auf 1,146 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,7 Prozentpunkte auf 81 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres wählten 9,768 Millionen Fluggäste Hawaiian Airlines, das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent.