Hawaiian meldet mehr Passagiere

Airbus A330 Hawaiian (Foto: Airbus)

Mit Hawaiian Airlines flogen im Oktober 2015 908.346 Passagiere, das waren 5,6 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Gegenüber dem Oktober 2015 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 5,1 Prozent auf 1,469 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat um 5,6 Prozent auf 1,250 Milliarden Sitzplatzmeilen angezogen. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Oktober um 0,4 Prozentpunkte auf 85,1 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 8,923 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.