Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Februar 2015 eine leichte Verkehrszunahme von 1,8 Prozent auf 1,019 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Februar 2014 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 4,3 Prozent auf 1,307 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Februar von 79,8 auf 77,9 Prozent um 1,9 Prozentpunkte. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 786.382 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 10,195 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Hawaiian Airlines ist seit 85 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii.