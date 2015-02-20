Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Januar 2015 flogen mit der Fluggesellschaft aus Hawaii 848.567 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von 2,9 Prozent.

Hawaiian verzeichnete im Januar bei der Nachfrage eine Zunahme von 1,1 Prozent auf 1,158 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 5,6 Prozent auf 1,480 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Januar von 81,7 auf 78,2 Prozent um 3,5 Prozentpunkte. Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 10,195 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Hawaiian Airlines ist seit 85 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii.