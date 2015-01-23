Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Dezember 2014 eine Verkehrszunahme von 5,7 Prozent auf 1,213 Milliarden Passagiermeilen.

Gegenüber dem Dezember 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 3,6 Prozent auf 1,483 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Dezember von 80,2 auf 81,7 Prozent. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 876.507 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von sieben Prozent. Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 10,195 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Jahr 2013 entspricht dies einer Zunahme von 2,6 Prozent.