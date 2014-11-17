Hawaiian meldet mehr Passagiere

Mit Hawaiian Airlines flogen im Oktober 2014 860.260 Passagiere, das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Gegenüber dem Oktober 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 0,8 Prozent auf 1,397 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Nachfrage hat um 1,4 Prozent auf 1,184 Milliarden Sitzplatzmeilen angezogen. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Oktober von 82,9 auf 84,7 Prozent. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 8,501 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozent.

Hawaiian Airlines ist seit 85 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 50 Flugzeugen.