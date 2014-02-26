Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Januar 2014 eine Verkehrszunahme von 6,9 Prozent auf 1,145 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Januar 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 5,3 Prozent auf 1,401 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Januar von 80,5 auf 81,7 Prozent. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 824.824 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von 4,1 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 84 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii.