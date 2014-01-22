Hawaiian meldet mehr Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Dezember 2013 eine Verkehrszunahme von 4,8 Prozent auf 1,147 Milliarden Passagiermeilen.

Gegenüber dem Dezember 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 4,4 Prozent auf 1,432 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Dezember von 79,9 auf 80,2 Prozent. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 818.998 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von 0,8 Prozent. Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 9,936 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Jahr 2012 entspricht dies einer Zunahme von 4,8 Prozent.