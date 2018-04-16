Hawaiian meldet höhere Nachfrage

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im März 2018 eine Nachfrageverbesserung von gut acht Prozent auf 1,436 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem März 2017 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 6,7 Prozent auf 1,659 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 86,5 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline aus Hawaii 1,019 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian 2,892 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,9 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 85,2 Prozent und verbesserte sich somit um 1,2 Prozentpunkte.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von zwei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER. Die Airline hat noch vierzehn offene Aufträge für den Airbus A321neo und zehn für die Boeing 787-9.