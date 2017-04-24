Hawaiian meldet höhere Nachfrage

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im März 2017 eine Nachfrageverbesserung von gut sieben Prozent auf 1,322 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem März 2016 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 4,5 Prozent auf 1,555 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf 85,0 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline aus Hawaii 943.363 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian 2,704 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von gut zwei Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 84,0 Prozent und verbesserte sich somit um 2,9 Prozentpunkte.

Hawaiian Airlines ist seit 88 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von 55 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.