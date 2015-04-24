Hawaiian meldet bessere Verkehrszahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im März 2015 eine Nachfrageverbesserung von knapp acht Prozent auf 1,171 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem März 2014 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 4,3 Prozent auf 1,443 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,7 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline aus Hawaii 887.346 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian Airlines 2,522 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von knapp fünf Prozent.

Hawaiian Airlines ist seit 86 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von mehr als 53 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.