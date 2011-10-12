Hawaiian meldet Passagierzuwachs

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im September 2011 eine Verkehrszunahme von 19,4 Prozent auf 837,177 Millionen Passagiermeilen.

Gegenüber dem September 2010 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 21,6 Prozent auf 994,606 Millionen Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im September von 85,7 auf 84,2 Prozent. Im September flogen mit der Airline 691.166 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von fünf Prozent. Im dritten Quartal wurde das Angebot um 16 Prozentpunkte auf 3,166 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 13,7 Prozent auf 2,697 Milliarden Sitzplatzmeilen. Im dritten Quartal 2011 flogen mit Hawaiian 2,269 Millionen Passagiere, das waren 0,8 Prozent mehr als im dritten Quartal 2010.