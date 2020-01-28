Hawaiian meldet Passagierzahlen

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat Dezember 2019 flogen mit Hawaiian Airlines 1,003 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 5,4 Prozent auf 1,830 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,7 Prozent auf 1,572 Milliarden Sitzplatzmeilen. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 11,751 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 0,8 Prozent. Das Angebot lag bei 20,597 Milliarden Sitzplatzmeilen, Plus 2,1 Prozent. Hawaiian konnte am Markt insgesamt 17,207 Milliarden Sitzplatzmeilen absetzen, das entspricht einem Wachstum von 3,6 Prozent. Die Auslastung lag bei 86,6 Prozent, was einem Wachstum von 1,3 Prozentpunkten entspricht.