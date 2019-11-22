Hawaiian meldet Passagierzahlen

Hawaiian Boeing 767 (Foto: Hawaiian)

Mit Hawaiian Airlines flogen im Oktober 2019 insgesamt 981.611 Passagiere, das waren ein Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Gegenüber dem Oktober 2018 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 2,1 Prozent auf 1,743 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat um fünf Prozent auf 1,533 Milliarden Sitzplatzmeilen angezogen. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Oktober um 2,4 Prozentpunkte auf hohe 88,0 Prozent.

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 9,835 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,9 Prozent.

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von dreizehn Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, zwölf Boeing 717-200. Die Airline hat noch einen offenen Auftrag für den Airbus A321neo und zehn für die Boeing 787-9.