Hawaiian meldet Passagierzahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Dezember 2018 flogen mit Hawaiian Airlines 981,571 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 5,6 Prozent auf 1,737 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,1 Prozent auf 1,459 Milliarden Sitzplatzmeilen. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 84,0 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 11,840 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 2,9 Prozent.