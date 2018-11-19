Hawaiian meldet Passagierzahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Mit Hawaiian Airlines flogen im Oktober 2018 insgesamt 971.817 Passagiere, das waren 0,5 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Gegenüber dem Oktober 2018 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 6,3 Prozent auf 1,707 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat um 3,6 Prozent auf 1,461 Milliarden Sitzplatzmeilen angezogen. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Oktober um 2,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,6 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 9,921 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.