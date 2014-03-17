Hawaiian meldet Februarzahlen

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Februar 2014 eine leichte Verkehrszunahme von 0,8 Prozent auf 1,001 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Februar 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 2,4 Prozent auf 1,253 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Februar von 81,0 auf 79,8 Prozent um 1,2 Prozentpunkte. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 750.889 Passagiere, dies entspricht einem Nullwachstum. Hawaiian Airlines ist seit 84 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 43 Flugzeugen.