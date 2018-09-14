Hawaiian meldet Augustzahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte im Berichtsmonat August 2018 insgesamt 1,021 Millionen Passagiere transportieren, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,2 Prozent.

Verglichen mit dem August 2017 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 9,9 Prozent auf 1,847 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 7,6 Prozent auf 1,558 Milliarden Passagiermeilen verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich dabei um 1,8 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verschlechtert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 8,030 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,6 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von zwei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER. Die Airline hat noch vierzehn offene Aufträge für den Airbus A321neo und zehn für die Boeing 787-9.