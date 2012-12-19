Hawaiian legt erneut kräftig zu

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im November 2012 eine Verkehrszunahme von 24,9 Prozentpunkten auf 1,068 Milliarden nachgefragter Passagiermeilen.

Gegenüber dem November 2011 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 28 Prozentpunkte auf 1,297 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember von 84,4 auf 82,4 Prozent. Im November flogen mit der Airline 791.033 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 11,8 Prozentpunkten. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres wählten 8,772 Millionen Fluggäste Hawaiian Airlines, das entspricht einem Plus von 9,4 Prozentpunkten.