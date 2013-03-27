Hawaiian finalisiert Auftrag bei Airbus

Hawaiian Airlines hat eine Kaufabsichtserklärung über 16 neue Airbus A321neo finalisiert, der Auftrag wurde bereits im Januar bekannt gegeben.

Hawaiian wird ihre neuen Airbus A321neo für rund 190 Passagiere in zwei Klassen auslegen, die Wahl des Triebwerkherstellers hat die grösste Fluggesellschaft Hawaiis noch nicht bekannt gegeben. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht dieser Auftrag einem Wert von rund 1,878 Milliarden US Dollar. Die Maschinen sollen im Zeitraum von 2017 bis 2020 ausgeliefert werden. Bei dem A321neo handelt es sich um die grösste Variante aus der A320 Familie. Die Maschinen werden in der Regel für 190 bis 220 Passagiere ausgelegt.