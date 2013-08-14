Hawaiian erwirtschaftet Quartalsgewinn

Die grösste Fluggesellschaft Hawaiis erwirtschaftete im zweiten Quartal 2013 einen kleinen Nettogewinn von 12,6 Millionen US Dollar.

Der Umsatz ist verglichen mit dem zweiten Quartal 2012 um 10,2 Prozent auf 533,928 Millionen US Dollar angestiegen. Die Kostenseite verteuerte sich um 9,1 Prozent auf 496,537 Millionen US Dollar. Der operative Gewinn verbesserte sich von 29,328 auf 37,391 Millionen US Dollar. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres resultierte bei einem Umsatz von 1,025 Milliarden US Dollar ein kleiner Betriebsgewinn von 25,465 Millionen US Dollar. Hawaiian endete das zweite Quartal 2013 mit einer Liquidität von 478 Millionen US Dollar.