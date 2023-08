Hawaiian Airlines und US Airways flogen im März am pünktlichsten

Die On-Time Leistungen der Fliegerindustrie haben sich gegenüber dem Vorjahr zwar verschlechtert, im Monatsvergleich schnitten die Airlines jedoch besser ab.

Rangführerin mit 94,5% pünktlichen Ankünften war Hawaiian Airlines. Den zweiten Platz belegte die US Airways Group, sie war in 79,1% aller Fälle pünktlich, gefolgt von Alaska Airlines (78%) und Delta Air Lines mit 71,7% On-Time Flügen. Insgesamt zeigten die 19 grössten Airlines Amerikas im März eine Pünktlichkeitsleistung von 71,6%, dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Monat Februar (68,6%), verglichen mit März 2007 (73,3) jedoch eine Verschlechterung. 30% der Inlandflüge waren entweder verspätet oder wurden gestrichen, davon mehr als 41% aufgrund schlechter Wetterverhältnisse. Die Kundenreklamationen nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 22,5% ab. Am schlechtesten schnitten unter anderem American Airlines (62%), Comair (66%) und American Eagle Airlines (66,4%) ab.