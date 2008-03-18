Hawaiian Airlines schliesst Code Share Abkommen mit Delta Airlines

Hawaiian Airlines und Delta Air Lines informierten am Montag ein neues Abkommen, das den Reisenden mehr Möglichkeiten gibt, Flugmeilen zu erwerben.

Dank dem Abkommen können HawaiianMiles Mitglieder auf Flügen von Delta Meilen erwerben und einlösen. SkyMiles Mitglieder von Delta können ihre Meilen dafür auf Flügen von Hawaiian zwischen den Inseln verdienen und einlösen, sowie auf den Nonstop Flügen mit Hawaiian nach Sydney, Australien, und Manila auf den Philippinen, die am 14. April lanciert werden.