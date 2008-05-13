Hawaiian Airlines mit Rückenwind im April

Die Passagierzahlen stiegen bei Hawaiian Airlines fast kometenhaft in die Höhe. Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte im Berichtsmonat 25,5 Prozent mehr Fluggäste transportieren.

Nicht nur bei den Passagierzahlen ging es bei Hawaiian steil aufwärts auch die Ticketpreise konnten massiv erhöht werden. Im April flogen 718.767 Fluggäste mit der Fluggesellschaft aus Honolulu, im letzten April waren es noch 572.613 Passagiere.

Die Airline baute wegen den Betriebsschliessungen von Aloha Airlines und ATA Airlines kräftig aus, dadurch blieb die Auslastung mit 88 Prozent praktisch gleich. Hawaiian konnte die Kapazität rasch ausbauen, indem sie ihre grossen Boeing 767 Maschinen auf Verkehrsstarken Routen einsetzte und zusätzliche Flüge einbaute.