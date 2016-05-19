Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im April 2016 eine Verkehrszunahme von 10,7 Prozent auf 1,204 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem April 2015 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 3,3 Prozent auf 1,449 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 5,6 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 867.298 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 6,2 Prozent.

Hawaiian Airlines ist seit 76 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von mehr als 53 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.