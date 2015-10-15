Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im September 2015 eine Verkehrszunahme von 2,3 Prozent auf 1,183 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem September 2014 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 2,8 Prozent auf 1,441 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging dabei um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,1 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 848.252 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 3,1 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 8,014 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,9 Prozent.