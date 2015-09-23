Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im August 2015 eine Verkehrszunahme von knapp zwei Prozent auf 1,339 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem August 2014 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 3,9 Prozent auf 1,610 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging dabei um 1,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,2 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 976.188 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,2 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 7,166 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent.