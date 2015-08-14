Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Airbus A330 Hawaiian (Foto: Airbus)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juli 2015 eine Verkehrszunahme von 3,8 Prozent auf 1,363 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Juli 2015 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 3,9 Prozent auf 1,662 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ist um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,5 Prozent gesunken. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 1,008 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,2 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 6,190 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,1 Prozent.