Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juni 2015 eine Verkehrszunahme von 5,8 Prozent auf 1,294 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Juni 2014 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 4,5 Prozent auf 1,538 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 950.761 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,1 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2015 flogen mit Hawaiian 5,181 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,2 Prozent.

Hawaiian Airlines ist seit 86 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 49 Flugzeugen.