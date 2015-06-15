Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Mai 2015 eine Verkehrszunahme von 5,3 Prozent auf 1,209 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Mai 2014 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 3,3 Prozent auf 1,500 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor konnte um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent verbessert werden. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline aus Hawaii 892.082 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 4,231 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,5 Prozent.

Hawaiian Airlines ist seit 86 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 49 Flugzeugen.