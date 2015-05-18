Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im April 2015 eine Verkehrszunahme von 6,3 Prozent auf 1,087 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem April 2014 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 4,8 Prozent auf 1,403 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent verbessert. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 816.688 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von vier Prozent.

Hawaiian Airlines ist seit 86 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von mehr als 53 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.