Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im September 2014 eine Verkehrszunahme von drei Prozent auf 1,156 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem September 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 0,3 Prozent auf 1,401 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging dabei um 2,2 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 823.008 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,2 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 7,640 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,5 Prozent.

Hawaiian Airlines ist seit 85 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 50 Flugzeugen.