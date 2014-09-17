Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im August 2014 eine Verkehrszunahme von vier Prozent auf 1,314 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem August 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 4,6 Prozent auf 1,549 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging dabei um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,8 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 928.008 Passagiere, dies entspricht einer geringen Abnahme von 0,1 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 6,817 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,1 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 85 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 50 Flugzeugen.