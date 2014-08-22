Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juli 2014 eine Verkehrszunahme von 1,8 Prozent auf 1,312 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Juli 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 1,1 Prozent auf 1,551 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ist um 0,6 Prozentpunkte auf solide 84,6 Prozent gestiegen. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 957.876 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 2,3 Prozent. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 5,889 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,2 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 85 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 50 Flugzeugen.