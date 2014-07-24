Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr
24.07.2014 BGRO
Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juni 2014 eine Verkehrszunahme von 0,8 Prozent auf 1,223 Milliarden Passagiermeilen.Verglichen mit dem Juni 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 2,6 Prozent auf 1,472 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ist um 1,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,1 Prozent zurück gegangen. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 884.559 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,3 Prozent. Im ersten Halbjahr 2013 flogen mit Hawaiian 4,932 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von einem Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 85 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 47 Flugzeugen.