Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Mai 2014 eine leichte Verkehrszunahme von 0,2 Prozent auf 1,148 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem Mai 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 1,7 Prozent auf 1,452 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging um 1,2 Prozentpunkte auf 79,1 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline aus Hawaii 856.559 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 2,4 Prozent. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 4,047 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von einem Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 85 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 40 Flugzeugen.