Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im September 2013 eine Verkehrszunahme von 5,8 Prozent auf 1,122 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem September 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 7,7 Prozent auf 1,398 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging dabei um 1,4 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 782.120 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 2,8 Prozent. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 7,528 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 6,5 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 84 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 45 Flugzeugen.