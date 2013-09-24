Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im August 2013 eine Verkehrszunahme von neun Prozent auf 1,264 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem August 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 7,8 Prozent auf 1,482 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging dabei um einen Prozentpunkt auf solide 85,3 Prozent nach oben. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 928.616 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,8 Prozent. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 6,746 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 6,9 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 45 Flugzeugen.