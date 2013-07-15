Hawaiian Airlines meldet mehr Verkehr
Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juni 2013 eine Verkehrszunahme von 12,9 Prozent auf 1,214 Milliarden Passagiermeilen.
Verglichen mit dem Juni 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 15,5 Prozent auf 1,435 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ist um 1,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,6 Prozent gesunken. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 873.387 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,6 Prozent. Im ersten Halbjahr 2012 flogen mit Hawaiian 4,881 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 7,3 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 45 Flugzeugen.