Hawaiian Airlines meldet Passagierzunahme

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im April 2013 eine Verkehrszunahme von 18,9 Prozentpunkten auf 1,049 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem April 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 25,9 Prozentpunkte auf 1,354 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging um 4,6 Prozentpunkte auf 77,5 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 772.346 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 7,2 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 40 Flugzeugen.