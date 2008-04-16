Hawaiian Airlines führt Non-Stop Flug nach Honolulu ein

Hawaiian hat am Montag ihren ersten Non-Stop Flug von Honolulu, Hawaii nach Manila, Philippinen getätigt.

Die Airline bietet als einzige amerikanische Gesellschaft einen Non-Stop Service auf dieser Strecke an. Geplant sind vier wöchentliche Flüge nach Manila mit Rückflug am Tag der Ankunft. Zum Einsatz kommen dabei die Boeing 767-300ER mit Platz für jeweils 264 Personen. Tickets, die bis zum 31. Mai bestellt werden, offeriert die Hawaiian zu einem Einführungspreis von US$499, exkl. Gebühren.





