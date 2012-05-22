Hawaiian übernimmt weiteren Airbus

Die Fluggesellschaft aus Honolulu konnte am 17. Mai 2012 ihren achten Airbus A330-200 übernehmen.

Der achte A330-200 von Hawaiian wurde im Airbus Werk Toulouse übernommen und wird ab dem 3. Juni 2012 auf dem regulären Streckennetz der Fluggesellschaft aus Hawaii eingesetzt. Für Hawaiian war es im laufenden Jahr die dritte A330 Übernahme, eine vierte Maschine wird im Juni folgen und weitere 13 Exemplare zwischen 2013 und 2015. Die A330-200 von Hawaiian sind für 294 Passagiere in zwei Klassen ausgelegt und werden von Rolls Royce Trent 700 angetrieben. Die neuen Airbus A330 Maschinen werden bei Hawaiian für eine moderate Expansionsstrategie und als Ersatz für die Boeing 767 verwendet.