Hawaiian übernimmt dritten Airbus A330

Zum 81. Geburtstag konnte Hawaiian Airlines am 11. November 2010 ihren dritten Airbus A330-200 übernehmen.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii wird in diesem Jahrzehnt 27 neue Airbus Jets übernehmen und damit ihre Boeing 767 Maschinen ersetzen und das Langstreckennetz kontinuierlich ausbauen. Hawaiian konnte ihren ersten A330-200 Ende April 2010 in Empfang nehmen, die zweimotorigen Langstreckenjets sind für 294 Passagiere ausgerüstet und werden durch Rolls Royce Trent 700 Triebwerke angetrieben. Hawaiian Airlines wurde 1929 als Inter-Island Airways gegründet und 1941 auf den Namen Hawaiian Airlines umbenannt.