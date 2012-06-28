Hawaiian übernimmt Airbus A330

Die Fluggesellschaft aus Honolulu konnte letzte Woche in Toulouse ihren neunten Airbus A330-200 übernehmen.

Der neunte A330-200 von Hawaiian wurde im Airbus Werk Toulouse übernommen und wird ab dieser Woche auf dem regulären Streckennetz der Fluggesellschaft aus Hawaii eingesetzt. Für Hawaiian war es im laufenden Jahr die vierte A330 Übernahme. Hawaiian wird 13 weitere Exemplare dieses Langstreckenjets zwischen 2013 und 2015 übernehmen können. Die A330-200 von Hawaiian sind für 294 Passagiere in zwei Klassen ausgelegt und werden von Rolls Royce Trent 700 angetrieben. Die neuen Airbus A330 Maschinen werden bei Hawaiian für eine moderate Expansionsstrategie und als Ersatz für die Boeing 767 verwendet.