Hawaii Island Air kauft Flugzeuge von Bombardier

Die Fluggesellschaft aus Hawaii hat bei dem kanadischen Flugzeugbauer zwei Q400 NextGen Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben.

Nach den aktuellen Listenpreisen hat der neue Auftrag einen Wert von 60,9 Millionen US Dollar. In den Vertrag wurden auch vier Optionen eingehandelt. Das Nachsehen hat ATR, die neuen Flugzeuge sollen nämlich die älteren fünf ATR 72-200 ablösen. Bombardier freuts, denn die Auftragslage sieht beim Q400 nicht gut aus, momentan stehen noch rund 30 Maschinen dieses Typs in den Auftragsbüchern des Flugzeugbauers aus Mirabel. Die Q400 von Hawaii Island Air werden für 71 Passagiere in zwei Klassen ausgelegt.